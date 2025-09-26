Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 15:54
    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    В городе Эль-Махалла на севере Египта в результате обрушения здания текстильного предприятия после пожара, погибли как минимум 8 человек, еще 29 получили ранения.

    Об этом сообщает Report ссылкой на Al Arabiya.

    Согласно информации, пожар начался на втором этаже красильного цеха из-за короткого замыкания в электросети, которое вызвало взрыв котла. Части здания обрушились, однако пожар удалось полностью локализовать.

    Губернатор провинции Гарбия Ашраф аль-Генди сообщил, что спасатели продолжают извлекать из-под завалов трех человек, состояние которых пока неизвестно.

    Министерство труда страны заявило, что несколько сотрудников гражданской обороны погибли при тушении пожара.

    Один из пострадавших находится в реанимации, восемь все еще находятся в больнице, а остальные прошли лечение и выписаны.

