В Эфиопии в результате дорожной аварии погиб 71 человек

Грузовик с пассажирами упал в реку в штате Сидама (юг Эфиопии), в результате чего погиб 71 человек.

Грузовик с пассажирами упал в реку в штате Сидама (юг Эфиопии), в результате чего погиб 71 человек.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении регионального бюро коммуникаций Эфиопии.

По данным местных властей, инцидент произошел в штате Сидама, примерно в 300 км к югу от столицы страны Аддис-Абебы.

Сообщается, что “на данный момент известно о гибели 68 мужчин и трех женщин”.

“Пять человек находятся в критическом состоянии и проходят лечение в больнице общего профиля Бона”, - добавил представитель регионального правительства Сидамы Симион Восенйелех.

Отмечается, что власти пока не предоставили информации о точном числе пассажиров, находившихся в грузовике на момент аварии.