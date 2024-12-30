В Эфиопии в результате дорожной аварии погиб 71 человек

Грузовик с пассажирами упал в реку в штате Сидама (юг Эфиопии), в результате чего погиб 71 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении регионального бюро коммуникаций Эфиопии.
По данным местных властей, инцидент произошел в штате Сидама, примерно в 300 км к югу от столицы страны Аддис-Абебы.
Сообщается, что “на данный момент известно о гибели 68 мужчин и трех женщин”.
“Пять человек находятся в критическом состоянии и проходят лечение в больнице общего профиля Бона”, - добавил представитель регионального правительства Сидамы Симион Восенйелех.
Отмечается, что власти пока не предоставили информации о точном числе пассажиров, находившихся в грузовике на момент аварии.