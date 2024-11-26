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В Эфиопии стартовала первая выставка зеленого транспорта

В Эфиопии стартовала первая выставка зеленого транспорта В Аддис-Абебе проходит первая в истории Эфиопии выставка экологически чистого транспорта Ethio-Green Mobility 2024.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 19:06
В Эфиопии стартовала первая выставка зеленого транспорта

В Аддис-Абебе проходит первая в истории Эфиопии международная выставка экологически чистого транспорта Ethio-Green Mobility 2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, на выставке представлены новейшие электромобили (EV), технологии возобновляемой энергетики и легкий электротранспорт, включая велосипеды и трициклы.

Министр транспорта и логистики Алему Симе заявил, что правительство стремится снизить зависимость транспортного сектора от традиционного топлива, используя ресурсы возобновляемой энергии. Также он подчеркнул, что данное мероприятие является важным шагом на пути к построению зеленой и устойчивой экономики.

Представитель китайского бренда электромобилей Neta Auto в Эфиопии Ли Сюань отметил растущий спрос на электромобили в Эфиопии после плана правительства по сокращению импорта автомобилей, работающих на бензине.

Менеджер местной компании Belayneh Kindie Metal Engineering Complex, которая занимается сборкой с использованием комплектующих китайской компании Golden Dragon, Эрмияс Дэрсу отметил, что менее чем за год они реализовали в Эфиопии 216 электромобилей и есть перспектива роста.

Помимо этого, компания Woda Vehicle Manufacturing PLC продемонстрировала популярные электрические трициклы, которые особенно востребованы в сельских регионах страны благодаря низкой стоимости эксплуатации.

По данным Министерства транспорта и логистики, в Эфиопии уже эксплуатируется более 100 тысяч электромобилей. В ближайшие 10 лет власти планируют увеличить это число до 500 тысяч, заменив 95% традиционных автомобилей.

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