В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов

В Эфиопии в результате нападения неизвестных лиц погибли двое турецких туристов, в том числе известный предприниматель Эрдоган Акбулак.

Как передает Report, об этом посол Турции в Аддис-Абебе Берк Баран рассказал информационному агентству Anadolu.

Инцидент произошел утром 12 января в расположенном на юго-западе страны Тум, который круглогодично пользуется популярностью среди туристических групп. Двое других турецких туристов смогли покинуть место происшествия, не получив ранений.

Посол отметил, что власти Эфиопии выразили соболезнования и ведут расследование с целью найти преступников.

Акбулак являлся основателем и владельцем компании Silkar Madencilik, производящей мрамор, мозаику и плитку. Ее продукция поставляется в 35 стран.