    В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 02:54
    В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов

    В Эфиопии в результате нападения неизвестных лиц погибли двое турецких туристов, в том числе известный предприниматель Эрдоган Акбулак.

    Как передает Report, об этом посол Турции в Аддис-Абебе Берк Баран рассказал информационному агентству Anadolu.

    Инцидент произошел утром 12 января в расположенном на юго-западе страны Тум, который круглогодично пользуется популярностью среди туристических групп. Двое других турецких туристов смогли покинуть место происшествия, не получив ранений.

    Посол отметил, что власти Эфиопии выразили соболезнования и ведут расследование с целью найти преступников.

    Акбулак являлся основателем и владельцем компании Silkar Madencilik, производящей мрамор, мозаику и плитку. Ее продукция поставляется в 35 стран.

