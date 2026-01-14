В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов
Другие страны
- 14 января, 2026
- 02:54
В Эфиопии в результате нападения неизвестных лиц погибли двое турецких туристов, в том числе известный предприниматель Эрдоган Акбулак.
Как передает Report, об этом посол Турции в Аддис-Абебе Берк Баран рассказал информационному агентству Anadolu.
Инцидент произошел утром 12 января в расположенном на юго-западе страны Тум, который круглогодично пользуется популярностью среди туристических групп. Двое других турецких туристов смогли покинуть место происшествия, не получив ранений.
Посол отметил, что власти Эфиопии выразили соболезнования и ведут расследование с целью найти преступников.
Акбулак являлся основателем и владельцем компании Silkar Madencilik, производящей мрамор, мозаику и плитку. Ее продукция поставляется в 35 стран.
В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов
