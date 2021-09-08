В Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей

Более сотни мирных жителей погибли от рук повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в эфиопском регионе Амхара.

Более сотни мирных жителей погибли от рук повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в эфиопском регионе Амхара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная радиостанция Fana.

Отмечается, что от действий повстанцев погибли "более 100 мирных жителей, включая детей и пожилых людей". Период, когда это произошло, не уточняется.

Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.