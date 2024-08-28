В Эфиопии от наводнений пострадали около 400 тыс. человек

В результате масштабных наводнений и оползней в Эфиопии пострадали до 400 тыс. жителей страны.

В результате масштабных наводнений и оползней в Эфиопии пострадали до 400 тыс. жителей страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Addis Standard, об этом сообщил глава Комиссии по предотвращению природных катастроф и по продовольственной безопасности региона Тесфау Батабле.

"Больше всего оказался затронут стихией регион Амхара. Наводнения затронули 34 района Амхары, которым угрожает стихийное бедствие. Оползни уже зафиксированы в районах Северный Гондэр, Южный Гондэр и Ваг Хемра. Сход обширной массы грунта на склоне одной из гор в районе Тселемти региона Северо-Западный Тыграй обернулся гибелью 10 человек, около 3 тыс. были вынуждены покинуть дома", - говорится в сообщении.

По словам Батабле, власти региона Амхара выделили 2 тыс. тонн гуманитарной помощи нуждающимся в районе Тселемти.

Национальное метеорологическое агентствл Эфиопии сообщает, что сильные дожди сохранятся в стране до 10 сентября.

Батабле указал, что его комиссия заранее строит накопительные водохранилища в 21 районе, находящемся под угрозой. Отмечается, что в качестве предупредительной меры власти предлагают жителям покинуть эти районы.