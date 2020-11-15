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В Эфиопии неизвестные убили более 30 пассажиров автобуса

В Эфиопии неизвестные убили более 30 пассажиров автобуса Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии.
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15 ноября 2020 г. 18:58
В Эфиопии неизвестные убили более 30 пассажиров автобуса

Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на эфиопскую Комиссию по правам человека.

"На текущий час число убитых, согласно имеющейся информации, достигает 34, однако это число может увеличиться", - заявил представитель комиссии. Нападение было совершено на автобус минувшей ночью в штате Бенишангул/Гумуз. Этот штат, граничащий с запада с Суданом, не имеет общей границы с Тыграем, где сейчас ведутся боевые действия.

Между тем офис премьер-министра Эфиопии призвал в воскресенье мировое сообщество осудить массовые убийства мирных жителей, совершенные, по его словам, боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в городе Май-Кадра на минувшей неделе. "Расправа, совершенная НФОТ, является серьезным нарушением основ международного права", - цитирует эфиопская радиостанция Fana заявление офиса премьера.

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