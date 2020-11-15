В Эфиопии неизвестные убили более 30 пассажиров автобуса

Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии.

Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на эфиопскую Комиссию по правам человека.

"На текущий час число убитых, согласно имеющейся информации, достигает 34, однако это число может увеличиться", - заявил представитель комиссии. Нападение было совершено на автобус минувшей ночью в штате Бенишангул/Гумуз. Этот штат, граничащий с запада с Суданом, не имеет общей границы с Тыграем, где сейчас ведутся боевые действия.

Между тем офис премьер-министра Эфиопии призвал в воскресенье мировое сообщество осудить массовые убийства мирных жителей, совершенные, по его словам, боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в городе Май-Кадра на минувшей неделе. "Расправа, совершенная НФОТ, является серьезным нарушением основ международного права", - цитирует эфиопская радиостанция Fana заявление офиса премьера.