В Эфиопии из-за оползней и наводнений погибли не менее 50 человек

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползней и сильных наводнений в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на местную радиостанцию.

По словам сотрудника полиции Алемайеху Мамо (Alemayehu Mamo), в результате оползня на юге Эфиопии погиб 41 человек. Также сообщается, что на юго-востоке страны в результате наводнений погибли девять человек и более тысячи голов крупного рогатого скота. По данным местных властей, разрушены дороги и мосты, сотни людей пострадали от сильных ливней в разных частях страны.

Агентство отмечает, что Эфиопия в данный момент переживает период сильнейшей за последние 50 лет засухи, но несмотря на это, сильные ливни приводят к серьезным разрушениям в разных частях страны.