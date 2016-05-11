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    В Эфиопии из-за оползней и наводнений погибли не менее 50 человек

    Разрушены дороги и мосты

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползней и сильных наводнений в Эфиопии.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на местную радиостанцию.

    По словам сотрудника полиции Алемайеху Мамо (Alemayehu Mamo), в результате оползня на юге Эфиопии погиб 41 человек. Также сообщается, что на юго-востоке страны в результате наводнений погибли девять человек и более тысячи голов крупного рогатого скота. По данным местных властей, разрушены дороги и мосты, сотни людей пострадали от сильных ливней в разных частях страны.

    Агентство отмечает, что Эфиопия в данный момент переживает период сильнейшей за последние 50 лет засухи, но несмотря на это, сильные ливни приводят к серьезным разрушениям в разных частях страны. 

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