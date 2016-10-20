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    В Эфиопии арестованы более 1,6 тыс. человек из-за массовых беспорядков

    Они являются подозреваемыми в недавнем насилии, с которым столкнулась Эфиопия

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Власти Эфиопии арестовали свыше 1,6 тыс. человек в связи с массовыми беспорядками, в результате которых был введен режим чрезвычайного положения.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг британская телерадиокорпорация ББС.

    По версии властей, арестованные являются "подозреваемыми в недавнем насилии", с которым столкнулась Эфиопия. Службы безопасности также утверждают, что перехватили значительные партии оружия.

    В начале октября в Эфиопии был объявлен режим ЧП сроком на шесть месяцев. Этим мерам предшествовали массовые антиправительственные акции, сопровождавшиеся беспорядками.

    В соответствии с новыми распоряжениями властей правоохранительные органы могут проводить аресты без предварительного расследования.

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