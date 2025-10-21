В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 16:52
В результате крушения поезда на востоке Эфиопии 14 человек погибли и 29 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
"По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле", - говорится в сообщении.
О причинах аварии не сообщается.
