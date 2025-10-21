Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 16:52
    В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

    В результате крушения поезда на востоке Эфиопии 14 человек погибли и 29 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    "По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле", - говорится в сообщении.

    О причинах аварии не сообщается.

    Эфиопия крушение поезд

    Лента новостей