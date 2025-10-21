В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

В результате крушения поезда на востоке Эфиопии 14 человек погибли и 29 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле", - говорится в сообщении.

О причинах аварии не сообщается.