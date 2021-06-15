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В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски.
Другие страны
15 июня 2021 г. 05:28
В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски.

Как передает Report, об этом сообщает Fox5.

По данным полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице.

Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.

По факту стрельбы ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da tibbi maska üstündə atışma olub, ölən və yaralananlar var

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