В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски.

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия, причиной которой стал спор о ношении медицинской маски.

Как передает Report, об этом сообщает Fox5 .

По данным полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице.

Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.

По факту стрельбы ведется расследование.