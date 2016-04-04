 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Джакарте два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

    Аэропорт временно закрыт из-за вспыхнувшего пожара

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джакарты. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал.

    Однако, как сообщило министерство транспорта Индонезии, аэропорт временно закрыт из-за вспыхнувшего пожара.

    Инцидент произошел в старом аэропорту Джакарты Халим Перданакусума, который используется в основном для внутренних рейсов. Как уточняется, Boeing 737-800 авиакомпании Batik Air во время взлета задел крылом другой самолет меньшего размера, принадлежащий авиакомпании TransNusa.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi