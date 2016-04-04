​В Джакарте два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джакарты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал.

Однако, как сообщило министерство транспорта Индонезии, аэропорт временно закрыт из-за вспыхнувшего пожара.

Инцидент произошел в старом аэропорту Джакарты Халим Перданакусума, который используется в основном для внутренних рейсов. Как уточняется, Boeing 737-800 авиакомпании Batik Air во время взлета задел крылом другой самолет меньшего размера, принадлежащий авиакомпании TransNusa.