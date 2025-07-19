В Дюссельдорфе из-за взрыва пиротехники на ярмарке пострадали 19 человек

Пиротехническая ракета попала в толпу зрителей на традиционной ярмарке в Дюссельдорфе во время фейерверка, пострадали 19 человек, в том числе как минимум один ребенок.

Пиротехническая ракета попала в толпу зрителей на традиционной ярмарке в Дюссельдорфе во время фейерверка, пострадали 19 человек, в том числе как минимум один ребенок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел поздно вечером 18 июля. По предварительным данным, запущенная пиротехника полетела не в ту сторону и взорвалась прямо у земли непосредственно в толпе зрителей. Полиция предполагает, что речь идет о несчастном случае. Несколько человек были госпитализированы, четверо получили тяжелые травмы.

Ежегодная ярмарка на берегу Рейна в Дюссельдорфе - Rheinkirmes - считается одним из крупнейших народных праздников в Германии. Ежегодно ее посещают около четырех млн человек.