В двух областях Италии из-за засухи объявили режим ЧП

Баку. 7 август. REPORT.AZ/ Италия из-за засухи объявила режим чрезвычайного положения в столичной области Лацио и центральной Умбрии, соответствующее решение было принято в понедельник на заседании совета министров страны.

Режим ЧП был введен по предложению премьер-министра Италии Паоло Джентилони для того, чтобы "служба Гражданской обороны могла с привлечением особых средств и полномочий справиться с экстренным положением, которое вызвал продолжающийся кризис с водоснабжением", говорится в сообщении совмина.

Нынешнее лето стало одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах. На минувшей неделе министерство здравоохранения Италии ввело максимальный — "красный" — уровень угрозы в 26 крупнейших городах из-за аномальной жары. Она воцарилась с приходом африканского антициклона, которому итальянские метеорологи дали имя "Люцифер". Массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара подняли столбики термометров в большинстве областей страны за 40-градусную отметку. На юге страны, в области Кампания, на прошлой неделе воздух прогрелся до 55 градусов.

На большей части Италии продолжается сильнейшая засуха, поскольку никаких надежд на дожди в ближайшее время нет. Ранее мэрия Рима, руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением города, и власти Лацио после недельных переговоров смогли избежать запрета на забор воды из озера Браччано. Это беспрецедентное решение должно было привести к тому, что около полутора миллиона римских жителей могли начать получать воду по 8 часов в сутки.



