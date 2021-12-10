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В двух департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнений

В двух департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнений Французские власти объявили красный уровень опасности в двух департаментах на северо-западе страны из-за опасности наводнений.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 19:47
В двух департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнений

Французские власти объявили красный уровень опасности в двух департаментах на северо-западе страны из-за опасности наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи и Ланды.

При этом, в девяти департаментах страны и Андорре объявлен желтый уровень угрозы в связи с угрозой дождей, наводнений, снегопадов, гололедицы, а также схода лавин в горной местности.

Паводки вызывают перебои в электроснабжении и движении транспорта.

Власти рассматривают возможность эвакуации жителей из подтопленных районов.

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