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    В Дубае горит небоскреб

    Из-за пожара разрушен фасад здания, с которого летела обшивка

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Дубае (ОАЭ) загорелся 75-этажный небоскреб Sulafa Tower.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, предположительно, пожар начался на 35-м этаже небоскреба, расположенного в популярном районе Dubai Marina.

    Огонь охватил несколько этажей здания. Из-за пожара разрушен фасад здания, с которого летела обшивка. Дороги возле небоскреба перекрыты, на месте работают пожарные и спасатели. Жители дома эвакуированы.

    Отметим, что построенный в 2010 году небоскреб Sulafa Tower входит в первые 25 самых высоких сооружений эмирата. 

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