Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 08:18
    В Дубае обломки сбитого боеприпаса повредили здание Oracle

    Здание американской компании Oracle в Дубае получило незначительные повреждения в результате падения обломков перехваченного иранского боеприпаса.

    Как передает Report, об этом сообщили власти эмирата.

    "Обломки сбитого снаряда упали на здание компании Oracle в районе Dubai Internet City и незначительно повредили его фасад. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении.

    Как уточнили в пресс-службе, тип перехваченного боеприпаса не раскрывается.

    Ранее власти также сообщали о похожем инциденте в районе Дубай-Марина.

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Операция США и Израиля против Ирана Компания Oracle
    Vurulmuş döyüş sursatının qalıqları Dubayda "Oracle" şirkətinin binasına ziyan vurub

