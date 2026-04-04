В Дубае обломки сбитого боеприпаса повредили здание Oracle

Здание американской компании Oracle в Дубае получило незначительные повреждения в результате падения обломков перехваченного иранского боеприпаса.

Как передает Report, об этом сообщили власти эмирата.

"Обломки сбитого снаряда упали на здание компании Oracle в районе Dubai Internet City и незначительно повредили его фасад. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе, тип перехваченного боеприпаса не раскрывается.

Ранее власти также сообщали о похожем инциденте в районе Дубай-Марина.