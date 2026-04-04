В Дубае обломки сбитого боеприпаса повредили здание Oracle
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 08:18
Здание американской компании Oracle в Дубае получило незначительные повреждения в результате падения обломков перехваченного иранского боеприпаса.
Как передает Report, об этом сообщили власти эмирата.
"Обломки сбитого снаряда упали на здание компании Oracle в районе Dubai Internet City и незначительно повредили его фасад. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении.
Как уточнили в пресс-службе, тип перехваченного боеприпаса не раскрывается.
Ранее власти также сообщали о похожем инциденте в районе Дубай-Марина.
