В ДТП во Франции погибли 12 человек

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В дорожно-транспортном происшествии в центре Франции в ночь на пятницу погибли 12 человек, большинство из которых - португальцы.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Montagne.

Лобовое столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло в департаменте Алье региона Овернь, между городом Мулен и коммуной Монбеньи.

"Микроавтобус с португальцами (личности которых устанавливаются), возвращавшийся из Швейцарии на их родину, врезался во встречный грузовик", - пишет издание. По информации газеты, среди погибших есть один ребенок.

Водитель микроавтобуса получил ранения и был доставлен в больницу. Два водителя-итальянца, ехавшие в грузовике, получили легкие ранения, но пребывают в состоянии шока. По их словам, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, и у них не было возможности уклониться от столкновения.

На месте аварии работают спасатели и полиция.