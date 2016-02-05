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    В ДТП с автобусом в Индии погиб 31 человек

    Водитель не справился с управлением и автобус, сломав ограждения моста, упал в реку

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв падения автобуса в реку в штате Гуджарат на западе Индии возросло до 31.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт издания Dainik Bhaskar.

    Ранее сообщалось о 20 погибших. Еще около 30 человек получили ранения.

    Инцидент произошел в районе Навсари, когда автобус упал с моста в реку Пурна близ деревни Супа. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и автобус, сломав ограждения моста, упал в реку.

    По данным полиции, точное число пассажиров в автобусе неизвестно, однако он был заполнен. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, работают бригады пожарных, полиции и медиков.

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