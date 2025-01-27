В ДТП с автобусом в Боливии погибли 19 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Боливии погибли 19 человек, ещё девять пострадали.
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Автобус следовал из столицы Ла-Пас в Вильясон, однако сошёл с дороги и перевернулся в департаменте Потоси.
"В результате происшествия на данный момент погибли 19 человек, ещё девять получили ранения. Полиция продолжает спасательные работы, поэтому не исключает, что число погибших возрастёт", - говорится в материале.
Среди погибших были двое детей и оба водителя автобуса.
По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и недостаточная квалификация водителей.