В ДТП с автобусом в Боливии погибли 19 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Боливии погибли 19 человек, ещё девять пострадали.

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Боливии погибли 19 человек, ещё девять пострадали.

Как передает Report , об этом пишет местная газета El Deber со ссылкой на полицию.

Автобус следовал из столицы Ла-Пас в Вильясон, однако сошёл с дороги и перевернулся в департаменте Потоси.

"В результате происшествия на данный момент погибли 19 человек, ещё девять получили ранения. Полиция продолжает спасательные работы, поэтому не исключает, что число погибших возрастёт", - говорится в материале.

Среди погибших были двое детей и оба водителя автобуса.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и недостаточная квалификация водителей.