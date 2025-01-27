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В ДТП с автобусом в Боливии погибли 19 человек

В ДТП с автобусом в Боливии погибли 19 человек В результате ДТП с пассажирским автобусом в Боливии погибли 19 человек, ещё девять пострадали.
Другие страны
27 января 2025 г. 05:18
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 19 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Боливии погибли 19 человек, ещё девять пострадали.

Как передает Report, об этом пишет местная газета El Deber со ссылкой на полицию.

Автобус следовал из столицы Ла-Пас в Вильясон, однако сошёл с дороги и перевернулся в департаменте Потоси.

"В результате происшествия на данный момент погибли 19 человек, ещё девять получили ранения. Полиция продолжает спасательные работы, поэтому не исключает, что число погибших возрастёт", - говорится в материале.

Среди погибших были двое детей и оба водителя автобуса.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и недостаточная квалификация водителей.

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Версия на азербайджанском языке Boliviyada avtobusun aşması nəticəsində 19 nəfər ölüb

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