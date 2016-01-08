В ДТП на юге Индии погибли 10 человек

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, не менее 18 пострадали утром в ДТП с участием автобуса на юге Индии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Автобус с туристами следовал из города Веланканни (штат Тамилнад) в Тируванантапурам (штат Керала). Транспортное средство врезалось в разделительное ограждение, после чего вылетело в кювет и перевернулось.

Отмечается, что среди погибших есть два ребенка.

По сведениям СМИ, причиной аварии стал водитель автобуса, заснувший за рулем.