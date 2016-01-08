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    В ДТП на юге Индии погибли 10 человек

    Автобус с туристами врезался в разделительное ограждение и перевернулся

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, не менее 18 пострадали утром в ДТП с участием автобуса на юге Индии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Автобус с туристами следовал из города Веланканни (штат Тамилнад) в Тируванантапурам (штат Керала). Транспортное средство врезалось в разделительное ограждение, после чего вылетело в кювет и перевернулось. 

    Отмечается, что среди погибших есть два ребенка. 

    По сведениям СМИ, причиной аварии стал водитель автобуса, заснувший за рулем. 

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