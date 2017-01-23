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    Число погибших в ДТП на трассе в Югре возросло до пяти человек - ОБНОВЛЕНО

    За рулем Toyota Rav была женщина

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате автомобильной аварии, произошедшей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до пяти.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшила начальник отдела информации и общественных связей окружного управления МВД Ольга Абмайкина.

    По ее словам, за рулем Toyota Rav была женщина. Она и еще трое пассажиров сейчас находятся в одной из клиник Ханты-Мансийска с травмами различной степени тяжести.


    ***19:31

    Две легковые машины столкнулись на трассе под Ханты-Мансийском: погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на представитель регионального управления МВД.

    "Сегодня около 14:15 на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП четыре человека погибли, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести", — заявил представитель ведомства, добавив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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