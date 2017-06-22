В ДРК в результате столкновений погибли 16 человек

© Courtesy İmage

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновений между военизированными формированиями и военными в Демократической Республике Конго.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на армию.

По словам представителя армии лейтенанта Жуля Чикуди (Jules Tshikudi), три представителя ВС ДРК погибли, еще 13 членов вооруженных формирований убиты. Также сообщается о шести раненых. Он добавил, что ситуация в городе Бени, где произошли столкновения, нормализовалась.