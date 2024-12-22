О нас

В ДР Конго при опрокидывании парома погибли 38 человек

В ДР Конго при опрокидывании парома погибли 38 человек По меньшей мере 38 человек погибли и еще 100 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания парома на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
22 декабря 2024 г. 14:41
В ДР Конго при опрокидывании парома погибли 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли и еще 100 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания парома на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Спасти удалось 20 человек, отмечает она, добавляя, что число жертв кораблекрушения, которое произошло на реке Бусира, может еще значительно увеличиться. По словам очевидцев, на борту парома находились более 400 человек. В основном это были люди, которые добирались домой для встречи Рождества.

Идут поисковые и спасательные работы. Власти считают, что причиной опрокидывания парома стал факт нахождения на его борту слишком большого числа людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqoda bərə aşıb, onlarla insan həlak olub

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi