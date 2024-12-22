В ДР Конго при опрокидывании парома погибли 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли и еще 100 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания парома на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 38 человек погибли и еще 100 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания парома на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report , об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Спасти удалось 20 человек, отмечает она, добавляя, что число жертв кораблекрушения, которое произошло на реке Бусира, может еще значительно увеличиться. По словам очевидцев, на борту парома находились более 400 человек. В основном это были люди, которые добирались домой для встречи Рождества.

Идут поисковые и спасательные работы. Власти считают, что причиной опрокидывания парома стал факт нахождения на его борту слишком большого числа людей.