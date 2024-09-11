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Fox News предложил провести второй раунд дебатов Харрис и Трампа

Fox News предложил провести второй раунд дебатов Харрис и Трампа Телеканал Fox News предложил провести следующие предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов - Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 09:07
Fox News предложил провести второй раунд дебатов Харрис и Трампа

Телеканал Fox News предложил провести следующие предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов - Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Fox News на своем сайте.

Телеканал уже направил письма с соответствующим предложением предвыборным штабам Харрис и Трампа.

Этим летом Трамп предлагал провести первый раунд дебатов с Харрис на площадке Fox News в начале сентября, однако она не согласилась на это предложение.

Телеканал также предложил три варианта даты и места проведения мероприятия: 9 октября в Аризоне, 15 октября в Джорджии и 16 октября в Северной Каролине. Время дебатов будет ограничено 90 минутами, кандидатам не будет позволено пользоваться заранее подготовленными заметками или телесуфлером. Отмечается, что Fox News также предложил каждому из кандидатов провести встречу с избирателями на площадке телеканала.

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Версия на английском языке Fox News seeks to host next showdown between Harris and Trump

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