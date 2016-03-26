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    В древней Пальмире продолжаются ожесточенные бои

    Cирийская армия при поддержке российской авиации пытается занять город, ведя бои на нескольких направлениях

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В древнем городе Пальмира и на подступах к городу продолжаются бои между сирийскими правительственными войсками и боевиками террористической "ИГИЛ".

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, сирийская армия при поддержке российской авиации пытается занять город, ведя бои на нескольких направлениях.

    На кадрах с места событий видно, что над городом поднимается дым, слышна массированная стрельба.

    Ранее на этой неделе сирийская армия освободила древнюю крепость XIII века, захваченную и частично разрушенную ИГИЛ. Крепость располагается на холме неподалеку от Пальмиры.

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