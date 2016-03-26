В древней Пальмире продолжаются ожесточенные бои

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В древнем городе Пальмира и на подступах к городу продолжаются бои между сирийскими правительственными войсками и боевиками террористической "ИГИЛ".

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, сирийская армия при поддержке российской авиации пытается занять город, ведя бои на нескольких направлениях.

На кадрах с места событий видно, что над городом поднимается дым, слышна массированная стрельба.

Ранее на этой неделе сирийская армия освободила древнюю крепость XIII века, захваченную и частично разрушенную ИГИЛ. Крепость располагается на холме неподалеку от Пальмиры.