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В ДР Конго в давке на концерте погибли девять человек

В ДР Конго в давке на концерте погибли девять человек В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе в давке, возникшей на концерте известного певца в стиле госпел Майка Каламбаи, погибли не менее девяти человек.
Другие страны
28 июля 2024 г. 16:40
В ДР Конго в давке на концерте погибли девять человек

В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе в давке, возникшей на концерте известного певца в стиле госпел Майка Каламбаи, погибли не менее девяти человек.

Как передает Report, об это сообщает новостной портал Actualite со ссылкой на слова министра здравоохранения ДРК Самюэля Роже Камбы.

"Девять человек погибли в давке, произошедшей во время концерта, - заявил он. - Среди жертв восемь женщин, в том числе двое преклонного возраста, и мальчик лет десяти. Смерть большинства из них была вызвана нехваткой воздуха и удушьем".

По его словам, наряду с погибшими есть пострадавшие, в том числе с серьезными травмами.

Концерт прошел накануне на стадионе Stade des Martyrs на севере Киншасы и собрал более 30 тыс. человек, в основном прихожан христианских церквей.

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Версия на английском языке Death toll from stampede in DR Congo's capital rises to 9

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