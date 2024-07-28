В ДР Конго в давке на концерте погибли девять человек

В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе в давке, возникшей на концерте известного певца в стиле госпел Майка Каламбаи, погибли не менее девяти человек.

В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе в давке, возникшей на концерте известного певца в стиле госпел Майка Каламбаи, погибли не менее девяти человек.

Как передает Report , об это сообщает новостной портал Actualite со ссылкой на слова министра здравоохранения ДРК Самюэля Роже Камбы.

"Девять человек погибли в давке, произошедшей во время концерта, - заявил он. - Среди жертв восемь женщин, в том числе двое преклонного возраста, и мальчик лет десяти. Смерть большинства из них была вызвана нехваткой воздуха и удушьем".

По его словам, наряду с погибшими есть пострадавшие, в том числе с серьезными травмами.

Концерт прошел накануне на стадионе Stade des Martyrs на севере Киншасы и собрал более 30 тыс. человек, в основном прихожан христианских церквей.