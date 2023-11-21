В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек

В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек

Почти 40 человек погибли, многие ранены в столице Республики Конго Браззавиле вследствие давки на стадионе перед мероприятиями по набору в армию.

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