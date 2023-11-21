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В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек

В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек Почти 40 человек погибли, многие ранены в столице Республики Конго Браззавиле вследствие давки на стадионе перед мероприятиями по набору в армию.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 20:38
В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек

Почти 40 человек погибли, многие ранены в столице Республики Конго Браззавиле вследствие давки на стадионе перед мероприятиями по набору в армию.

Как передает Report, об этом сообщает портал Les Echos du Congo Brazzaville со ссылкой на заявление правительства.

"Трагедия произошла на стадионе Орнано в ночь с 20 ноября на 21 ноября. По предварительным данным экстренных служб, 37 человек погибли, многие ранены", - сказано в правительственном коммюнике.

По данным портала, на стадионе проводились мероприятия по набору в армию, толпа кандидатов собралась в очередь на вход еще ночью в связи с ограниченностью мест. Набор в армию Республики Конго происходит на контрактной основе, военная служба пользуется высокой популярностью среди молодых конголезцев.

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