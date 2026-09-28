В ДР Конго число погибших от Эболы превысило 3,9 тыс. человек
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 10:33
Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8 000.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства ДР Конго.
Согласно последнему отчету института общественного здравоохранения, число случаев заболевания составляет 8 067, а число смертей - 3 901.
Вспышка, вызванная вирусом Эбола вида Бундибугйо, стала самой масштабной и смертоносной в истории Конго, превзойдя по масштабам эпидемию 2018-2020 годов. По масштабам она уступает только вспышке в Западной Африке в 2014-2016 годах, в результате которой заразилось более 28 600 человек и погибло более 11 000 в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.
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