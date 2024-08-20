В ДР Конго 200 человек пропали без вести после крушения судна

В центральной части Демократической Республики Конго после крушения судна на реке Люкени более 200 человек пропали без вести.

В центральной части Демократической Республики Конго после крушения судна на реке Люкени более 200 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом во вторник сообщил конголезский новостной портал Actualite.

"Судно вышло 18 августа поздно вечером из поселка Маджоко с 300 пассажирами на борту. В темноте оно натолкнулось на препятствие и перевернулось. До берега добрались 43 человека, обнаружены тела 3 погибших. Остальные считаются пропавшими без вести, ведутся поиски", - говорится в сообщении.