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В Доминикане число погибших после наезда грузовика достигло 11 человек

В Доминикане число погибших после наезда грузовика достигло 11 человек По меньшей мере 7 человек погибли и 17 получили травмы в результате столкновения грузовика со зданием бара в провинции Асуа, расположенной на юге Доминиканской Республики.
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1 сентября 2024 г. 20:22
В Доминикане число погибших после наезда грузовика достигло 11 человек

В доминиканской провинции Асуа число погибших после наезда грузовика с авокадо на группу людей, выходивших из бара, достигло 11 человек и более 30 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Listin Diario со ссылкой на слова директора здравоохранения провинции Асуа Джоэла Монтаньо.

"Среди погибших большинство - мужчины. В числе пострадавших есть 17-летний подросток. На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших водитель грузовика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство раненых были доставлены в больницу провинции Сан-Жуан, так как она находится ближе к месту происшествия.

19:34

По меньшей мере 7 человек погибли и 17 получили травмы в результате столкновения грузовика со зданием бара в провинции Асуа, расположенной на юге Доминиканской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет местная газета El Nacional.

Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Бастида провинции Асуа рано утром в воскресенье. Грузовик, груженный авокадо, потерял контроль и врезался в здание бара, где находились несколько посетителей. Раненые были перевезены в больницу столицы другой провинции Доминиканы - город Сан-Хуан-де-ла-Магуана.

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