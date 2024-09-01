В Доминикане число погибших после наезда грузовика достигло 11 человек

По меньшей мере 7 человек погибли и 17 получили травмы в результате столкновения грузовика со зданием бара в провинции Асуа, расположенной на юге Доминиканской Республики.

В доминиканской провинции Асуа число погибших после наезда грузовика с авокадо на группу людей, выходивших из бара, достигло 11 человек и более 30 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Listin Diario со ссылкой на слова директора здравоохранения провинции Асуа Джоэла Монтаньо.

"Среди погибших большинство - мужчины. В числе пострадавших есть 17-летний подросток. На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших водитель грузовика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство раненых были доставлены в больницу провинции Сан-Жуан, так как она находится ближе к месту происшествия.

19:34

По меньшей мере 7 человек погибли и 17 получили травмы в результате столкновения грузовика со зданием бара в провинции Асуа, расположенной на юге Доминиканской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет местная газета El Nacional.

Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Бастида провинции Асуа рано утром в воскресенье. Грузовик, груженный авокадо, потерял контроль и врезался в здание бара, где находились несколько посетителей. Раненые были перевезены в больницу столицы другой провинции Доминиканы - город Сан-Хуан-де-ла-Магуана.