В Доминикане потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ D В Доминиканской республике пропал вертолет. Как сообщает Report, вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.

Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. Согласно изданию, на данный момент удалось установить личность пилота и пассажира Ричарда Филипа. В свою очередь телеканал CDN сообщил, что вертолет потерпел крушение, погибли пять человек, среди которых четверо пассажиров и пилот.