В Доминикане потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ D В Доминиканской республике пропал вертолет. Как сообщает Report, вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.
Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. Согласно изданию, на данный момент удалось установить личность пилота и пассажира Ричарда Филипа. В свою очередь телеканал CDN сообщил, что вертолет потерпел крушение, погибли пять человек, среди которых четверо пассажиров и пилот.
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