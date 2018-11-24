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    В Доминикане потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ D В Доминиканской республике пропал вертолет. Как сообщает Report, вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа. 

    Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. Согласно изданию, на данный момент удалось установить личность пилота и пассажира Ричарда Филипа. В свою очередь телеканал CDN сообщил, что вертолет потерпел крушение, погибли пять человек, среди которых четверо пассажиров и пилот.

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