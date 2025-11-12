Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Доминикане из-за аварии произошло полное отключение света

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 05:10
    В Доминикане из-за аварии произошло полное отключение света

    Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварии, для обеспечения порядка мобилизована национальная полиция.

    Как передает Report со ссылкой на местную газету Diario Libre, по состоянию на 19:00 11 ноября по местному времени (03:00 по бакинскому времени,12 ноября) подача электроэнергии в стране восстановлена лишь чуть более чем на 30%.

    Ранее государственная энергетическая компания Доминиканы ETED информировала, что причиной блэкаута стала авария на двух крупных электростанциях на востоке страны.

    Национальная полиция Доминиканской Республики сообщила на своей странице в X, что для обеспечения порядка отдано распоряжение о развертывании ее подразделений.

    Доминикана блэкаут авария
    Dominikan işıqsız qalıb

    Последние новости

    05:10

    В Доминикане из-за аварии произошло полное отключение света

    Другие страны
    04:58

    The Times сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

    Другие страны
    04:22
    Фото

    В посольстве Азербайджана в Бельгии отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    03:47
    Видео

    Озгюр Фейиз: Одной из причин крушения самолета может быть отрыв винта воздушного судна

    В регионе
    03:09

    Эрай Гючлюер: Черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета будет расшифрован в Турции

    В регионе
    02:58

    BBC: Соратники Стармера могут попытаться сместить его в декабре

    Другие страны
    02:30

    Телеканал Haber Global рассказал о возможных причинах крушения турецкого C-130

    В регионе
    02:04

    Военный самолет, унесший сотни жизней: Статистика крушений C-130

    Другие страны
    01:42

    Азербайджан занял 7-е место на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

    Командные
    Лента новостей