В Доминикане из-за аварии произошло полное отключение света

Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварии, для обеспечения порядка мобилизована национальная полиция.

Как передает Report со ссылкой на местную газету Diario Libre, по состоянию на 19:00 11 ноября по местному времени (03:00 по бакинскому времени,12 ноября) подача электроэнергии в стране восстановлена лишь чуть более чем на 30%.

Ранее государственная энергетическая компания Доминиканы ETED информировала, что причиной блэкаута стала авария на двух крупных электростанциях на востоке страны.

Национальная полиция Доминиканской Республики сообщила на своей странице в X, что для обеспечения порядка отдано распоряжение о развертывании ее подразделений.