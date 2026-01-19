В детсаду в Иерусалиме погибли двое младенцев, еще 53 ребенка госпитализированы

Двое младенцев умерли в детском саду в Иерусалиме, еще 53 ребенка госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

Отмечается, что младенцы были эвакуированы бригадами службы скорой помощи в больницы. Химическое вещество, предположительно, выделилось из отопительного устройства.

"Двое из них - в возрасте двух и четырех месяцев - были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, позже была констатирована их смерть", - говорится в заявлении.

Детский сад функционировал в частном доме без лицензии. Три воспитательницы уже задержаны для допроса. Десятки родителей прибыли на место происшествия, пытаясь найти своих детей.