Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В детсаду в Иерусалиме погибли двое младенцев, еще 53 ребенка госпитализированы

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 16:33
    В детсаду в Иерусалиме погибли двое младенцев, еще 53 ребенка госпитализированы

    Двое младенцев умерли в детском саду в Иерусалиме, еще 53 ребенка госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

    Отмечается, что младенцы были эвакуированы бригадами службы скорой помощи в больницы. Химическое вещество, предположительно, выделилось из отопительного устройства.

    "Двое из них - в возрасте двух и четырех месяцев - были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, позже была констатирована их смерть", - говорится в заявлении.

    Детский сад функционировал в частном доме без лицензии. Три воспитательницы уже задержаны для допроса. Десятки родителей прибыли на место происшествия, пытаясь найти своих детей.

    Израиль детский сад погибшие отравление химическое вещество Иерусалим

    Последние новости

    17:14

    Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"

    Инфраструктура
    17:06

    Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку

    Другие
    16:59

    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

    Внешняя политика
    16:56

    В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

    Инфраструктура
    16:51

    В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

    Инфраструктура
    16:45

    Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере

    Финансы
    16:37

    СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в Давосе

    Другие страны
    16:35

    В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    16:35

    Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными организациями расширяют сотрудничество

    Армия
    Лента новостей