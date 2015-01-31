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    ​В Дебальцево продолжаются обстрелы, погибли 12 человек

    Волонтеры и милиция под огнем боевиком вывозят мирных жителей целыми семьями

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Дебальцево продолжаются обстрелы, погибли 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    "Нахожусь в Дебальцево. Террористы не прекращают артобстрел жилых кварталов города. В результате обстрела убиты 12 человек. Сотрудники горотдела милиции не могут выехать на места разрушений из-за непрекращающегося артудара", - сообщил он.

    По его данным, волонтеры и милиция под огнем боевиков вывозят мирных жителей целыми семьями.

    Напомним, по данным милиции, в Донецкой области за сутки при обстрелах погибли 3 мирных жителя, 7 ранены.

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