Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Дебальцево продолжаются обстрелы, погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Нахожусь в Дебальцево. Террористы не прекращают артобстрел жилых кварталов города. В результате обстрела убиты 12 человек. Сотрудники горотдела милиции не могут выехать на места разрушений из-за непрекращающегося артудара", - сообщил он.

По его данным, волонтеры и милиция под огнем боевиков вывозят мирных жителей целыми семьями.

Напомним, по данным милиции, в Донецкой области за сутки при обстрелах погибли 3 мирных жителя, 7 ранены.