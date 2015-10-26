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    В давке в афганской школе, вызванной землетрясением, погибли 12 учениц

    Еще 35 учащихся школы города Талукан пострадали

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 девочек погибли в результате давки, возникшей в одной из школ во время землетрясения в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Еще 35 учащихся школы города Талукан, расположенного в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, пострадали.

    Сегодня  в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в Индии, Пакистане и ряде других стран.

    По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан). Сообщается о десятках погибших, есть разрушения.

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