    В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человек

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 16:27
    В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человек

    Сотни человек пострадали в давке на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Кении Раилой Одинги на стадионе в Кисуми в субботу.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Кенийского Красного креста.

    Он скончался 15 октября в возрасте 80 лет. Прощание с политиком проходит с 16 по 19 октября. Похороны пройдут в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На церемонии будут присутствовать только приближенные политика.

    16 и 17 октября церемония прощания проходила в столице Кении Найроби. По данным СМИ, в четверг четыре человека погибли в давке, когда полиция расчищала путь для траурного кортежа. Пострадали несколько десятков. В пятницу сообщалось о двоих погибших и более 160 пострадавших. Сообщалось о применении полицией слезоточивого газа и оружия.

