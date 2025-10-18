В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человек

Сотни человек пострадали в давке на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Кении Раилой Одинги на стадионе в Кисуми в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Кенийского Красного креста.

Он скончался 15 октября в возрасте 80 лет. Прощание с политиком проходит с 16 по 19 октября. Похороны пройдут в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На церемонии будут присутствовать только приближенные политика.

16 и 17 октября церемония прощания проходила в столице Кении Найроби. По данным СМИ, в четверг четыре человека погибли в давке, когда полиция расчищала путь для траурного кортежа. Пострадали несколько десятков. В пятницу сообщалось о двоих погибших и более 160 пострадавших. Сообщалось о применении полицией слезоточивого газа и оружия.