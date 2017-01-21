В Дании запретили браки между несовершеннолетними беженцами

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Парламент Дании принял закон, запрещающий регистрировать браки между лицами моложе 18 лет, в том числе беженцами.

Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

Закон также признает недействительными на территории Дании браки между несовершеннолетними, заключенные в других странах.

Вопрос оказался на повестке дня после доклада министерства интеграции, согласно которому в Дании зарегистрированы 27 несовершеннолетних беженцев, находящихся в браке.

Закон вступит в силу с 1 февраля.