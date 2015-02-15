 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дании полицейские застрелили возможного стрелка из кафе

    В ходе операции террориста ранили вблизи железнодорожной станции

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Дании сотрудники полиции застрелили мужчину, который мог устроить стрельбу в кафе и синагоге. Об этом сообщает Reportсо ссылкой на издание "Газета.Ru".

    "Полиция проверяет причастность убитого к стрельбе в кафе и синагоге", — говорится в заявлении полиции.

    Ранее появилась информация о том, что сотрудники полиции могли напасть на след предполагаемого стрелка в кафе в центре столицы. В ходе операции они его ранили вблизи железнодорожной станции.

    14 февраля в результате двух вооруженных нападений в Дании скончались два человека, пять правоохранителей пострадали. Первая атака была квалифицирована как теракт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi