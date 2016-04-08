В Дании по подозрению в связях с ИГ арестованы четверо мужчин

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Четверо мужчин, задержанных в Дании по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", заключены под стражу на четыре недели на период предварительного следствия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщалось, что полиция Дании задержала четырех человек, вероятно, завербованных ИГ в Сирии. Задержания произошли в столице Копенгагене и его предместьях. В ходе поисков были обнаружены оружие и боеприпасы.

В пятницу в отношении задержанных прошло предварительное слушание. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, все четверо заявили о своей невиновности.

По данным местных СМИ, трое задержанных имеют отношение к криминальным группировкам, при этом каждый из них как минимум один раз бывал в Сирии. В случае обвинительного приговора задержанным грозит до шести лет лишения свободы.