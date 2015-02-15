​В Дании объявлен высший уровень террористической угрозы

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт объявила в стране высший уровень террористической угрозы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данные меры приняты в связи с вооруженным нападением в Копенгагене 14 февраля.

"Теперь мы уверены, что это было нападение с политической подоплекой, таким образом, это террористическая атака", — подчеркнула премьер.

Стрельба в одном из кафе Копенгагена произошла во время мероприятия под названием "Искусство, богохульство и свобода слова". В дискуссии, в частности, принимал участие известный шведский карикатурист Ларс Вилкс, а также посол Франции в Дании. Оба они не пострадали.

По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, полиция пока не может установить его личность. Также пострадали трое полицейских.