В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии

Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи.

Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи.

Как передает Report со ссылкой на газету Sunday Times, об этом сказал Том Хёйм, который был датским министром по делам Гренландии с 1982 по 1987 год.

По его словам, в соответствии с условиями соглашения, заключенного более века назад, если бы Дания продавала Гренландию, ей пришлось бы предоставить Британии право преимущественного выкупа.

"Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему бы сперва пришлось спросить Лондон. В 1917 году Соединенное Королевство потребовало, чтобы в случае продажи Гренландии Британия имела право преимущественного приобретения", - отмечает Хёйм.

Издание уточняет, что сделка 1917 года, о которой идет речь, была частью договоренностей о покупке президентом США Вудро Вильсоном Датской Вест-Индии, ныне известной как Американские Виргинские Острова. США купили их у Дании за 25 миллионов долларов.

Один бизнесмен настоятельно советовал Вильсону купить и Гренландию, но тот поначалу не хотел, не видя ценности в этой земле. Когда его наконец убедили в целесообразности покупки, Копенгаген не захотел включать передачу данной территории в сделку по Датской Вест-Индии. Власти Дании также потребовали письменные заверения от США в том, что Гренландия навсегда останется датской, и Вильсон их предоставил.

"Это означает, что Соединенные Штаты официально признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда об этом не слышал", - заявил бывший датский министр по делам Гренландии.



Напомним, что президент США Дональд Трамп в конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.