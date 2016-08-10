В Дании мужчина пригрозил взорвать себя в лагере беженцев

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обитатели центра по приему беженцев на острове Фюн в Дании были эвакуированы в связи с тем, что неизвестный мужчина пригрозил подорвать себя, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Власти пока не могут сказать точно, является ли мужчина претендентом на получение убежища и проживает ли он в этом центре. Лагерь рассчитан на прием 500 беженцев, однако сколько постояльцев находилось в нем не уточняется.

Полиция сообщила, что в районе инцидента объявлен режим бесполетной зоны, а постояльцев центра сейчас перемещают в безопасное место.

Фюн является третьим по величине островом в Дании, его площадь составляет почти 3 тыс. кв. км.