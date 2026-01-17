Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 14:40
    В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

    Сегодня в Дании и Гренландии пройдет серия демонстраций против планов американского президента Дональда Трампа по притязаниям США на остров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

    Цель протестов - послать "четкое и единое" послание американской стороне о необходимости уважения к демократии и основным правам человека в Гренландии.

    Ожидается, что протесты пройдут в то время, когда будет проходить встреча делегации законодателей от обеих партий США с датскими и гренландскими официальными лицами в Копенгагене.

    Ранее специальный посланник Трампа в Гренландии Джефф Лэндри заявил, что президент США "серьезно" настроен на получение Вашингтоном контроля над островом, который имеет широкую автономию в составе Дании.

    Трамп обосновывает необходимость контроля над Гренландией вопросом национальной безопасности США.

    Дания Гренландия Дональд Трамп протесты

    Последние новости

    15:14

    Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в Ереване

    В регионе
    15:10

    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    В регионе
    15:09

    В Баку пять человек задержаны по подозрению в краже

    Происшествия
    15:08

    Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в России

    Другие страны
    14:59

    Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плану

    Другие страны
    14:54

    Азербайджан начал импортировать гвоздику из Таиланда

    Бизнес
    14:40

    В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

    Другие страны
    14:30

    Началась аккредитация СМИ на WUF13

    Инфраструктура
    14:13

    "Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"

    Футбол
    Лента новостей