В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

Сегодня в Дании и Гренландии пройдет серия демонстраций против планов американского президента Дональда Трампа по притязаниям США на остров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Цель протестов - послать "четкое и единое" послание американской стороне о необходимости уважения к демократии и основным правам человека в Гренландии.

Ожидается, что протесты пройдут в то время, когда будет проходить встреча делегации законодателей от обеих партий США с датскими и гренландскими официальными лицами в Копенгагене.

Ранее специальный посланник Трампа в Гренландии Джефф Лэндри заявил, что президент США "серьезно" настроен на получение Вашингтоном контроля над островом, который имеет широкую автономию в составе Дании.

Трамп обосновывает необходимость контроля над Гренландией вопросом национальной безопасности США.