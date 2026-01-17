В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров
- 17 января, 2026
- 14:40
Сегодня в Дании и Гренландии пройдет серия демонстраций против планов американского президента Дональда Трампа по притязаниям США на остров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.
Цель протестов - послать "четкое и единое" послание американской стороне о необходимости уважения к демократии и основным правам человека в Гренландии.
Ожидается, что протесты пройдут в то время, когда будет проходить встреча делегации законодателей от обеих партий США с датскими и гренландскими официальными лицами в Копенгагене.
Ранее специальный посланник Трампа в Гренландии Джефф Лэндри заявил, что президент США "серьезно" настроен на получение Вашингтоном контроля над островом, который имеет широкую автономию в составе Дании.
Трамп обосновывает необходимость контроля над Гренландией вопросом национальной безопасности США.