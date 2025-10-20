Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Дании 11 компаний обвиняют в нарушении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 14:15
    Полиция Дании предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам в нарушении санкций в отношении России.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Berlingske, ссылаясь на служебную записку Национальной полиции.

    Обвинения были предъявлены в период с февраля 2022 года по февраль 2025 года. Против некоторых компаний было выдвинуто более одного обвинения, всего их 14.

    В августе Датское управление по делам бизнеса сообщило, что 135 датских компаний получили предупреждения о несоблюдении санкций. В частности, речь идет о предприятиях, экспортирующих продукцию в третьи страны.

