В Дании 11 компаний обвиняют в нарушении санкций в отношении РФ
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 14:15
Полиция Дании предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам в нарушении санкций в отношении России.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Berlingske, ссылаясь на служебную записку Национальной полиции.
Обвинения были предъявлены в период с февраля 2022 года по февраль 2025 года. Против некоторых компаний было выдвинуто более одного обвинения, всего их 14.
В августе Датское управление по делам бизнеса сообщило, что 135 датских компаний получили предупреждения о несоблюдении санкций. В частности, речь идет о предприятиях, экспортирующих продукцию в третьи страны.
