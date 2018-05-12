В Дамаске завершился вывод боевиков из южных кварталов

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Завершен вывод боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, совместная операция с правительством Сирии продолжалась восемь дней, за это время было выведено более 3,2 тысяч боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей.

Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство". Вооруженные силы Сирии ведут спецоперацию по уничтожению боевиков.