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    В Дамаске завершился вывод боевиков из южных кварталов

    © РИА Новости / Михаил Воскресенский

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Завершен вывод боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, совместная операция с правительством Сирии продолжалась восемь дней, за это время было выведено более 3,2 тысяч боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей.

    Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство". Вооруженные силы Сирии ведут спецоперацию по уничтожению боевиков.

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