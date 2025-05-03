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В Дамаске задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины

В Дамаске задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности задержали в Дамаске генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (Главное командование) Таляля Наджи.
Другие страны
3 мая 2025 г. 19:54
В Дамаске задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины

Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности задержали в Дамаске генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (Главное командование) Талала Наджи.

Как передает Report, об этом сообщило Сирийское телевидение в Telegram-канале.

Других подробностей произошедшего не приводится. Палестинские источники подтвердили информацию о задержании телеканалу Al Masirah. Канал также уточнил, что за домом Наджи было установлено видеонаблюдение.

Отметим, что 1 мая газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники информировала, что новые власти Сирии сообщили представителям палестинских фракций о планах взять под контроль распространение оружия среди его членов на территории арабской республики. По данным газеты, вопрос сдачи оружия членами палестинских группировок не поднимался, речь шла именно о проблеме его распространения, особенно в палестинских лагерях.

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