Жертвами взрыва в полицейском участке в Дамаске стали три человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, не менее пяти получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в районе Аль-Мидан сирийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в главном управлении полиции города.

Как стало известно ранее, теракт совершила смертница, которая пришла в отделение полиции в Аль-Мидане. Ни одна из действующих на территории Сирии группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

"Согласно первичным данным, жертвами данной атаки стали трое полицейских, еще пятеро пострадали", - рассказали правоохранители.

***18:59

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на территории полицейского участка в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщило сегодня агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

Другие подробности пока не приводятся.

AFP, в свою очередь, сообщает, что в результате взрыва есть пострадавшие.