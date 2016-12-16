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    Жертвами взрыва в полицейском участке в Дамаске стали три человека - ОБНОВЛЕНО

    Теракт совершила смертница, которая пришла в отделение полиции в Аль-Мидане

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, не менее пяти получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в районе Аль-Мидан сирийской столицы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в главном управлении полиции города.

    Как стало известно ранее, теракт совершила смертница, которая пришла в отделение полиции в Аль-Мидане. Ни одна из действующих на территории Сирии группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    "Согласно первичным данным, жертвами данной атаки стали трое полицейских, еще пятеро пострадали", - рассказали правоохранители.

    ***18:59

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на территории полицейского участка в Дамаске. 

    Как передает Report, об этом сообщило сегодня агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

    Другие подробности пока не приводятся.

    AFP, в свою очередь, сообщает, что в результате взрыва есть пострадавшие.

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