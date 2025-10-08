Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 23:57
    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

    В пригороде сирийской столицы Дамаска произошел мощный взрыв на оружейном складе.

    Как передает Report со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), инцидент зафиксирован вблизи мельницы "Сабина" в провинции Риф-Дамаск.

    По словам местных жителей, взрыв неизвестного происхождения вызвал панику среди населения.

    На место происшествия прибыли машины скорой помощи, однако сообщений о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.

    Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.

    взрыв дамаск
    Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş verib

    Последние новости

    09:55

    Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработки

    ИКТ
    09:50

    В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    09:48

    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    В регионе
    09:44

    В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц

    Внутренняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

    Внутренняя политика
    09:32

    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    В регионе
    09:21

    В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:18

    В Баку стартовал фестиваль кибербезопасности

    ИКТ
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей