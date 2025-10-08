В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

В пригороде сирийской столицы Дамаска произошел мощный взрыв на оружейном складе.

Как передает Report со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), инцидент зафиксирован вблизи мельницы "Сабина" в провинции Риф-Дамаск.

По словам местных жителей, взрыв неизвестного происхождения вызвал панику среди населения.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, однако сообщений о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.

Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.