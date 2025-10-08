В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 23:57
В пригороде сирийской столицы Дамаска произошел мощный взрыв на оружейном складе.
Как передает Report со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), инцидент зафиксирован вблизи мельницы "Сабина" в провинции Риф-Дамаск.
По словам местных жителей, взрыв неизвестного происхождения вызвал панику среди населения.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи, однако сообщений о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.
Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.
دوي انـ ـفـ ـجار ضخم مجهول بالقرب من مطاحن #سبينة بـ #دمشق. pic.twitter.com/yNIBN21MEs— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 8, 2025
